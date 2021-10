IAN SWEET CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “F*CKTHAT”

Il terzo album di Ian Sweet, “Tell How To Disappear“, è uscito solamente lo scorso marzo (via Polyvinyl), ma la musicista statunitense ha già preparato del materiale inedito.

La californiana, infatti, ha ora condiviso il nuovo singolo “F*uckthat” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dalla stessa Jilian Medford.

“Il mio telefono mi provoca molta ansia! Mi piace usarlo solo per fare video e foto al mio cane. Questa canzone parla del non voler più rispondere alle chiamate e del desiderio di poterlo buttare fuori dalla finestra e dissociarmi dalla sua tecnologia malefica/che induce stress”, ha detto Ian Sweet della sua nuova canzone.

Photo Credit: Lucy Sandler