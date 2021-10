ASCOLTA “MEMORY WARS” IL NUOVO SINGOLO DEI GENEVA

E’ davvero bello constatare che la seconda vita (come dicono loro stessi su Bandcamp) dei Geneva sta dando ottimi frutti. La band ora formata da Douglas Caskie, Steven Dora, Keith Graham e naturalmente Andrew Montgomery ha sfornato un nuovo singolo intitolato “Memory Wars”, che segue la precedente “Fault Lines” dell’anno scorso.

Memory Wars by Geneva

Permangono i tratti gentili e avvolgenti della band, ma la strada che il quartetto sembra portare avanti è anche vicina a certi suoni e arrangiamenti di “Weather Underground”, come a dire che anche quel secondo, difficile, album non è stato affatto dimenticato. Piace molto la ritmica quasi spezzata e non lineare e poi, come sempre i vocalizzi magnifici di Andrew.