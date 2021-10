FINE CORSA PER I THAO & THE GET DOWN: SI SCIOGLIE LA BAND DI THAO NGUYEN

I Thao & the Get Down Stay Down, la band guidata dalla musicista Thao Nguyen, hanno annunciato via social la fine della loro attività.

Grazie a tutti coloro i quali hanno registrato e suonato con noi. Thao e Adam si muovono versi altri progetti. scrive il gruppo su twitter.

Nguyen avvia il progetto nel 2003 accompagnandosi con Adam Thompson in qualità di unico membro stabile della band.

I Thao & the Get Down Stay Down lasciano sul tavolo 5 dischi, l’ultimo “Temple” pubblicato lo scorso anno.