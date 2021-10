E’ con grande piacere che accogliamo il ritorno degli Hovvdy, arrivati a quota quattro LP con questo “True Love”, appena uscito per Grand Jury Music a distanza di appena due anni dal precedente, “Heavy Lifter”.

Charlie Martin e Will Taylor, entrambi ex batteristi, lo hanno registrato lo scorso anno a Los Angeles nello studio di Andrew Sarlo (Big Thief, Courtney Marie Andrews, Bon Iver), che si è anche occupato di curare la produzione del disco insieme ai due texani.

Nel frattempo i due componenti della band di stanza ad Austin si sono sposati e il disco verte proprio sul tema delle relazioni – non solo sentimentali.

Il singolo principale – e title-track – “True Love” ci introduce nel loro delicatissimo e nostalgico mondo folk fatto di chitarre, synth e ottime melodie, mentre i due si fanno domande personali, avendo dubbi su loro stessi (“Do you believe what I said? That I am the man I say I am”).

Sebbene in “Hope” troviamo, invece, un uso di synth ed effetti più pesanti, non viene comunque mai a mancare la tipica dolcezza delle loro composizioni e i due rassicurano le loro partner (“I’m On Your Side”).

Se “Around Again” ci porta verso influenze folk più tradizionali e semplici con le chitarre acustiche e panorami sonori dai larghi confini, “Blindsided”, invece, ci dona altri momenti di purezza con un piano delicato ad accompagnare le chitarre, disegnando melodie deliziose e toccante.

Caratterizzato dalla sua gentilezza e dal suo calore, questo quarto lavoro sulla lunga distanza degli Hovvdy si lascia amare sin da subito: basta ascoltarlo, magari a letto con le cuffie prima di addormentarsi, per godere della sua intimità, della sua umanità e della sua bellezza.