OCTOBER DRIFT: FINALMENTE NUOVO MATERIALE. ASCOLTA “AIRBORNE PANIC ATTACK”

Gli October Drift hanno pubblicato il loro nuovo singolo “Airborne Panic Attack”, il loro primo assaggio di un nuovo materiale dopo il loro acclamato album di debutto “Forever Whatever” e il successivo EP “Naked” uscito l’anno scorso.

“La maggior parte del testo di Airborne Panic Attack è stato scritto prima della pandemia all’inizio del 2020, ma è stato solo quando il coronavirus ha colpito che è stato improvvisamente messo a fuoco e ha cominciato ad avere molto più senso per me”, spiega il frontman Kiran Roy. “La mondanità della vita quotidiana in isolamento in contrasto con il mondo che cade a pezzi mi ha portato a guardare i testi da un punto di vista molto meno personale. Sembra che eventi orribili stiano accadendo quasi quotidianamente, che si tratti del disastro imminente del cambiamento climatico o delle innumerevoli questioni umanitarie che affrontiamo. Guardiamo queste visioni apocalittiche con bizzarro distacco, sentendoci momentaneamente male e poi continuando a scorrere video di gatti e idee di ricette, ignorando che un giorno questi eventi potrebbero svolgersi sulla nostra porta di casa con i nostri telefoni che fanno le riprese.

Intorno a tutto questo caos c’è uno sfondo di divisione, alimentato da politici, media, paura e incertezza. Le persone spendono la loro preziosa energia a scagliarsi l’una contro l’altra online o a gridare nelle loro camere d’eco sui social media, mentre nulla cambia.

Airborne Panic Attack è il vuoto tra la vita di tutti i giorni e questi enormi problemi globali che pendono così pesantemente sopra di noi e sembrano così fuori dal nostro controllo. In definitiva, però, si tratta di non lasciare che il peso ci distrugga e di ritagliare le nostre strade mentre lo facciamo. Se sono una cavia da laboratorio, colgo l’occasione per dare il meglio di me“.