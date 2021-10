TRACK: TRIPOLI

Formatisi nel 2017, i Tripoli sono una band di Città del Messico composta da Misha (voce), Jæk (voce), Javier (basso) e Crotter (batteria/chitarra). Ispirati da una grande varietà di artisti e generi, che si riflettono sulla loro musica, si sono uniti grazie all’amore per artisti come Pink Floyd, Porcupine Tree e Rush.

Dopo aver pubblicato il loro album di debutto omonimo nel 2018, che esplorava temi come la guerra e l’ossessione, la produzione si è purtroppo interrotta a causa della pandemia, fino a poco tempo fa quando sono stati finalmente in grado di tornare insieme e lavorare su tre nuove canzoni, oltre a qualche altro materiale da rivelare in futuro. Dato che quest’ultimo anno è stato di lotta per molte persone in tutto il mondo, queste canzoni sono dedicate a tutti coloro che hanno vissuto una qualche forma di lotta durante questi tempi difficili. A partire da “Ignore this Life”, brano struggente ed evocativo che ci presentano oggi.

<Dobbiamo essere ottimisti verso il futuro, ma per guarire dobbiamo prima ammettere che la vita è stata dura ultimamente, questo è ciò che voglio che la nostra musica esplori>, ci dice la band.

Listen & Follow

TRIPOLI: Spotify