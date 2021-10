GUARDA IL TRAILER DI “HOUSE OF THE DRAGON” SERIE TV PRE-QUEL DI “GAME OF THRONES”

HBO Max ha pubblicato online il trailer dell’attesa nuova serie TV “House Of The Dragon” prequel del ben più noto “Game Of Thrones”.

“House of the Dragon” si svolge 200 anni prima degli eventi di “Game of Thrones” e racconta la storia dei Targaryen e della guerra civile nota come come “Dance of the Dragons”.

Lo show, anch’esso ovviamente basato su un libro di George R.R. Martin (“Fire & Blood”), è composto da 10 episodi ed esordirà sul popolare canale americano nel 2022.

Guarda il trailer: