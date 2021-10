MITSKI RILASCIA IL NUOVO SINGOLO “WORKING FOR THE KNIFE”

Mitski ha rilasciato il nuovo brano dal titolo “Working For The Knife” inedito che segue il disco pubblicato nel 2018, “Be The Cowboy”, e le recenti composizioni scritte per la colonna sonora della graphic novel “This Is Where We Fall”.

Prodotto dalla stessa artista in collaborazione con Patrick Hyland, già al fianco di Mitski in diversi dischi, “Working For The Knife” è così descritta dalla sua autrice:

Si tratta di passare dall’essere un bambino con un sogno, a un adulto con un lavoro, e sentire che da qualche parte lungo la strada sei stato lasciato indietro.

e ancora

È confrontarsi con un mondo che sembra non riconoscere la tua umanità e non vederne una via d’uscita.

Guarda il video diretto da Zia Anger: