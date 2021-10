TRAVIS: ASCOLTA “SWING” LA DEMO DI “SING” CONTENUTA NELLA RISTAMPA PER I 20 ANNI DI “THE INVISIBLE BAND”

TRAVIS: ASCOLTA “SWING” LA DEMO DI “SING” CONTENUTA NELLA RISTAMPA PER I 20 ANNI DI “THE INVISIBLE BAND”

I Travis hanno annunciato la ristampa che celebrerà i 20 anni del loro terzo disco in studio “The Invisible Band” (qui recuperi il nostro articolo celebrativo).

L’album, originariamente pubblicato nel 2001, tornerà disponibile il prossimo 3 dicembre su etichetta Craft Recordings in versione CD e vinyl boxset.

La reissue conterrà i brani originale insieme a b-sides, demo e rarità dell’epoca e performance live. Tra queste trova spazio “Swing” versione demo della nota “Sing” singolo apripista di “The Invisible Band”:

“The Invisible Band” compie 20 anni!!! E’ da tempo che non ascoltavo questo disco. E’ veramente un lavoro fatto bene a partire dai singoli “Sing”, “Flowers in the Window”, “Afterglow” e “Last Train”. Suona alla grande anche se ventenne. ha dichiarato Fran Healy.

Guarda il trailer che anticipa la pubblicazione: