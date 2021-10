ASCOLTA NUOVA MUSICA DEI NATIONAL NEL TRAILER DEL MUSICAL “CYRANO”

A fine anno, dopo un veloce rodaggio sui palchi di Broadway nel 2019, approderà nelle sale americane “Cyrano” versione musical di “Cyrano de Bergerac” celebre commedia teatrale scritta da Edmond Rostand nel 1897.

La colonna sonora del film, come già accaduto per la sua precedente rappresentazione teatrale, è curata dai National e più precisamente dai gemelli Dessner, che hanno scritto le musiche e da Matt Berninger e sua moglie Carin Besser autori delle liriche.

Il primo singolo in ascolto sarà “Someone To Say”, in uscita questo venerdì, nel mentre ci gustiamo alcune anticipazioni musicali contenute nel primo trailer ufficiale del film rilasciato oggi:

“Cyrano” è diretto da Joe Wright e interpretato da Peter Dinklage.

Credit Foto: Graham MacIndoe