“FIRST WORLD PROBLEMS” E’ IL PRIMO ASCOLTO DAL QUINTO ALBUM DEI PULLED APART BY HORSES

I Pulled Apart By Horses rilasciano il primo singolo dal loro prossimo e quinto album in studio ad oggi ancora senza titolo.

Ascolta “First World Problems”:

“First World Problems” è il primo inedito dal 2019, anno in cui la band pubblicò il singolo “Is This Thing On?”, mentre l’ultimo album in studio, “the Haze”, è uscito nel 2017.

Sul prossimo disco dei Pulled Apart By Horses sappiamo ancora molto poco, uscirà sicuramente il prossimo anno per la indie label Alcopop! Records.