IL NUOVO DISCO DEI KVB SARA’ “UNITY”. IN ASCOLTO UN SECONDO ESTRATTO.

Uscirà il prossimo 26 novembre su etichetta Invada Records, guidata da Geoff Barrow dei Portishead e Beak>, “Unity” nuovo disco dei KVB.

Prodotto e mixato da Andy Savours, in passato a lavoro con Black Country New Road, My Bloody Valentine, The Horrors, il disco, le cui registrazioni sono iniziate in Spagna nel 2019, è anticipato da un secondo singolo presentato così dal duo …è un omaggio al tempo vissuto a Berlino, con la grancassa martellante e l’elettronica stridente.

Ascolta “Unitè”:

Prima di “Unitè” abbiamo ascoltato “World On Fire”.

“Unity” tracklist:

1. Sunrise Over Concrete

2. Unité

3. Unbound

4. Future

5. Blind6. Ideal Living

7. World On Fire

8. Structural Index

9. Lumens

10. Omni

Credit Foto: George Katsanakis