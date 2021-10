L’INTERA DISCOGRAFIA DI FRANCO BATTIATO APPRODA IN EDICOLA. DALL’8 OTTOBRE 36 ALBUM RACCOLTI NEL COFANETTO “THE COMPLETE COLLECTION”.

Per celebrare il genio e l’estro di uno dei più amati ed ammirati artisti italiani, esce “Franco Battiato: The Complete Collection”, un cofanetto esclusivo da collezione che, per la prima volta in edicola, raccoglie in 36 uscite l’intera discografia delle opere di musica leggera del Maestro, recentemente scomparso.

L’eccezionale collezione in CD (che comprende un doppio CD, un CD+DVD e 3 DVD), in edicola dall’8 ottobre, a cadenza settimanale, comprende tutti i 30 album da studio della produzione di musica d’autore del grande compositore e cantautore (dall’album di debutto “Fetus” del 1972 fino all’ultimo lavoro “Torneremo ancora” con la Royal Philarmonic Orchestra) e i 6 live (“Giubbe rosse”; “Last Summer Dance”; “Concerto di Baghdad”; “La cura live”; “Un soffio al cuore di natura elettrica”; “Live in Roma con Alice”).

“Franco Battiato: The Complete Collection” sarà inoltre impreziosita da contenuti editoriali inediti: i libretti che accompagnano ogni CD (per la prima volta in formato maxi digipack) sono infatti arricchiti da immagini esclusive e da testi di presentazione degli album (con approfondimenti ed analisi dell’epoca storica in cui sono stati pubblicati originariamente) redatti per la particolare occasione da parte di scrittori, giornalisti, discografici, musicisti che hanno preso parte alle registrazioni. Con la prima uscita, il cofanetto per raccogliere l’intera discografia.

Ad inaugurare la collezione l’8 ottobre, “La voce del padrone”, a quarant’anni dalla sua pubblicazione. L’undicesimo album di Battiato, che nel 1981 e in soli 30 minuti, rivoluzionò lo scenario musicale in Italia. Un album epocale ed emblematico, forse il lavoro più completo e riuscito di tutta la discografia del geniale artista.

La versione dell’album proposta nella collezione è quella rimasterizzata e remixata nel 2015 da Pino Pischetola con Franco Battiato.

La discografia completa di Franco Battiato arriverà in edicola dall’8 ottobre, a cadenza settimanale. Questo il piano delle uscite:

 La voce del padrone (1981) 08/10/2021

Fleurs (1999) 15/10/2021

Patriots (1980) 22/10/2021

L’era del cinghiale bianco (1979) 29/10/2021

L’imboscata (1996) 05/11/2021

Fetus (1972) 12/11/2021

Live in Roma con Alice (2016) DVD 19/11/2021

Fisiognomica (1988) 26/11/2021

Torneremo ancora (2019) 03/12/2021

Gommalacca (1998) 10/12/2021

Orizzonti perduti (1983) 17/12/2021

Fleurs 2 (2008) 24/12/2021

Pollution (1972) 31/12/2021

Come un cammello in una grondaia (1991) 07/01/2022

Last Summer Dance (2003) 2CD 14/01/2022

Mondi lontanissimi (1985) 21/01/2022

Caffè de la Paix (1993) 28/01/2022

Sulle corde di Aries (1973) 04/02/2022

Fleurs 3 (2002) 11/02/2022

L’arca di Noè (1982) 18/02/2022

La cura Live (2004) DVD 25/02/2022

L’ombrello e la macchina da cucire (1995) 04/03/2022

L’Egitto prima delle sabbie (1978) 11/03/2022

Concerto di Baghdad (2006) DVD 18/03/2022

Ferro battuto (2001) 25/03/2022

M.elle le “Gladiator” (1975) 01/04/2022

Il vuoto (2007) 08/04/2022

Giubbe rosse (1989) 15/04/2022

Battiato (1977) 22/04/2022

Apriti sesamo (2012) 29/04/2022

Inneres Auge (2009) 06/05/2022

Clic (1974) 13/05/2022

Dieci stratagemmi (2004) 20/05/2022

Juke Box (1978) 27/05/2022

Joe Patti’s experimental group (2014) 03/06/2022

Un soffio al cuore di natura elettrica (2005) CD + DVD 10/06/2022