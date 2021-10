CAT POWER: IL NUOVO ALBUM “COVERS” ESCE A GENNAIO

Cat Power, la cantante, cantautrice, musicista e produttrice Chan Marshall, pubblicherà il suo nuovo album “Covers” il 14 gennaio 2022 su Domino.

Primo estratto dal nuovo lavoro la cover di “A Pair Of Brown Eyes” dei The Pogues:

L’annuncio segue la performance di Cat Power del brano di Frank Ocean “Bad Religion” a The Late Late Show With James Corden:

Le cover sono da sempre una parte fondamentale della carriera di Chan e “Covers” arriva a completare una sorta di trilogia, facendo seguito agli acclamatissimi “Jukebox” (2008) e “The Covers Record” (2000).

Interamente prodotto da Cat Power, “Covers” include i brani rivisitati di Frank Ocean, Bob Seger, Lana Del Rey, Jackson Browne, Iggy Pop, The Pogues, Nick Cave, The Replacements e molti altri, e anche una nuova versione di “Hate”, brano dell’artista contenuto in “The Greatest” (2006), in questo nuovo lavoro rinominato come “Unhate”.

“Covers” è il primo album di Cat Power dopo “Wanderer”, l’acclamatissimo debutto su Domino pubblicato nel 2018 che l’ha vista anche duettare con Lana Del Rey su “Woman”.

Covers sarà disponibile in versione digitale, CD, LP, LP argentato in edizione limitata con un 7” esclusivo che include la cover di “You Got The Silver” dei Rolling Stones su Domino Mart.

“Covers” tracklist:

Bad Religion – Frank Ocean

Unhate – Cat Power – Chan Marshall

Pa Pa Power – Dead Man’s Bones

A Pair of Brown Eyes – The Pogues

Against the Wind – Bob Seger

Endless Sea – Iggy Pop

These Days – Jackson Browne

It Wasn’t God Who Made Honky Tonk Angels – Kitty Wells

I Had a Dream Joe – Nick Cave

Here Comes a Regular – The Replacements

I’ll Be Seeing You – Billie Holiday