I TAME IMPALA ANNUNCIANO “THE SLOW RUSH DELUXE BOX SET”. GUARDA IL VIDEO DI “BREATHE DEEPER (LIL YACHTY REMIX)”

I Tame Impala di Kevin Parker annunciano l’uscita di “The Slow Rush Deluxe Box Set”, disponibile dal 18 febbraio 2022 su Interscope/Virgin Music Label and Artist Services, che comprende B-side e remix dell’album nominato ai GRAMMY 2020.

La versione fisica vedrà due LP rossi trasparenti con copertine diverse ed un libretto di 40 pagine oltre al calendario “The Slow Rush 2050”. Sia nella versione digitale che fisica in uscita il 18 febbraio, ci saranno due B-side inedite, il singolo che ha anticipato l’album “Patience” (sia la versione originale che il remix) più ulteriori extended version e remix tra cui “Breathe Deeper (Lil Yachty Remix)” in uscita oggi. Il cofanetto si può ordinare QUI.

Lil Yachty racconta:

E’ stato incredibile lavorare con Kevin, sono un suo fan sin dalle superiori ed è stata una sorpresa ed un onore collaborare a questo fantastico brano.

Guarda il video di “Breathe Deeper (Lil Yachty Remix)”:

“The Slow Rush”, pubblicato nel 2020, ha raggiunto la cifra di 1,3 miliardi di stream. L’album è arrivato al numero 1 in più territori ed è stato il loro album più alto in classifica fino ad oggi sia negli Stati Uniti che in UK con 14 posizioni nella top 10 delle classifiche in tutto il mondo. L’album è stato un momento di grande riflessioni sul passare del tempo. “The Slow Rush” è un’opera straordinariamente dettagliata scriveva Pitchfork. Sono stupito e meravigliato che tutta la musica e le parole siano opera esclusivamente di Parker, ogni accordo sulla chitarra ed ogni giro di manopola sono state fatte da lui.

“The Slow Rush” ha collezionato più di un miliardo di stream e sono in continuo aumento.

Oltre ai successi in classifica, Parker ha fatto incetta di premi agli ARIA Awards, vincendo nelle categorie Album of the Year, Best Group, Best Rock Album, Engineer of the Year e Producer of the Year. Parker è stato nominato per due GRAMMY Awards nel 2021, come Best Alternative Album e Best Rock Song per il brano Lost In Yesterday. Questa nomination è stata la terza nella categoria Alternative, essendo stato nominato in precedenza con i brani “Currents” e “Lonerism”. “The Slow Rush” è stato nominato anche per due Billboard Music Awards e un American Music Award (AMA).

Credit Foto: Neil Krug