I TEARS FOR FEARS TORNANO CON IL PRIMO ALBUM IN 17 ANNI: INTANTO ECCO IL SINGOLO “THE TIPPING POINT”

I Tears For Fears, la storica band formata da Roland Orzabal e Curt Smith, hanno condiviso il video per la title track del loro prossimo settimo album in studio “The Tipping Point” (atteso il 25 febbraio 2022, pre-order attivo). L’album sarà il primo full-length del duo in 17 anni, dopo “Everybody Loves a Happy Ending” del 2004.

Sulla realizzazione del nuovo album Roland Orzabal spiega: “Prima che tutto andasse così bene con questo album, beh, tutto doveva andare male, ci sono voluti anni, ma succede sempre qualcosa quando uniamo le nostre menti. Abbiamo questo equilibrio e funziona davvero bene“.

Curt Smith aggiunge: “Se questo equilibrio non funziona, non funziona nulla. Per dirla in termini semplici, un disco dei Tears For Fears e ciò che la gente percepisce essere il suono dei Tears For Fears, è la roba su cui possiamo essere entrambi d’accordo“.

Tracklis:

No Small Thing

The Tipping Point

Long, Long, Long Time

Break The Man

My Demons

Rivers Of Mercy

Please Be Happy

Master Plan

End Of Night

Stay