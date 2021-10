NUOVO ASSAGGIO DAL PROSSIMO ALBUM DEI SOFT CELL: ASCOLTA “BRUISES ON MY ILLUSION”

Marc Almond e David Ball sono pronti a pubblicare il loro primo disco dei Soft Cell in ben 25 anni, “Happiness Not Included”, infatti uscirà nel febbraio del 2022. In vista dell’uscita, il duo synth-pop ha pubblicato un nuovo singolo, ovvero “Bruises On My Illusion”.

Come spiega Marc Almond: “‘Bruises On My Illusions’ è un mini film noir dei Soft Cell su un personaggio disilluso con tutto contro di lui o lei che ha ancora la speranza di un futuro migliore, nonostante le poche probabilità. Gli accordi minacciosi ma incisivi di Dave hanno ispirato la canzone“.

Dave Ball aggiunge: “Uno dei nostri momenti di pop cinematografico più scuro, con un classico testo di Marc“.

Il nuovo album dei Soft Cell, “Happiness Not Included”, sarà disponibile su CD, vinile e formati Deluxe e conterrà una dozzina di canzoni nuove. In precedenza, la band aveva già rilasciato il brano “Heart Like Chernobyl” per celebrare il lancio del pre-order del lavoro.