Alessia Tondo voce del Canzoniere Grecanico Salentino e protagonista della Notte della Taranta arriva al primo disco solista mettendo a frutto tutta l’esperienza maturata in anni di concerti nazionali e internazionali. Otto brani intimi e liberi nati dalla rabbia e dalla voglia di riscatto di un Salento lontano dal turismo e dalle spiagge da cartolina, trascinati dalle mille linee vocali sovrapposte di “Aria” pezzo coraggiosamente scelto come singolo e giustamente molto apprezzato.

“Sita” è la melagrana simbolo di buon augurio che fa da sfondo a un album nato in solitudine, diverso dall’esuberanza dei lavori con il Canzoniere o dalle collaborazioni con Ludovico Einaudi, Sud Sound System. Ventuno minuti che poggiano sulla spina dorsale formata da “A pucundria” – “A pucundria rimedio” – “Cacciala fore”, tre brani che ben rappresentano la parte sperimentale e quella più calda e grintosa di un disco che non rinuncia alla melodia pura con la dolcezza passionale del violino di “Me putia basta’” affidato a Mauro Durante, delle chitarre di “Pacenza” e “Sta Notte” in cui compare anche il violoncello di Redi Hasa.

La maestria vocale di Alessia Tondo non è certo una sorpresa, “Sita” ne conferma la forza e ne fa riscoprire le sfumature, accompagnata da strumenti o in solitaria (“Filastrocca”) in un rito di guarigione che è anche (soprattutto) racconto e scoperta di sé, l’esorcizzazione del “malepensiero” che non è esorcismo né scaramanzia. Balla da sola Alessia Tondo, in un nuovo esordio vivido e carnale che rivela il lato personale della musica popolare.