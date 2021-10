EP: THE PERSIAN LEAPS

EP: THE PERSIAN LEAPS Drone Etiquette

I Persian Leaps sono vecchie conoscenze di IFB ed è sempre un piacere parlare di loro. L’ EP “Drone Etiquette” è l’ennesimo pregevole tassello da aggiungere al lavoro di Drew Forsberg, sempre in bilico tra gustoso power-pop e qualche infusione indie-rock anni ’90.

Per chi ha voglia di andare oltre ai Foo Fighters e al faccione sorridente di Dave Grohl, ecco, sappiate che il rock americano “classico” (se mi permettete qjuesto termine) ha sempre delle piccole e simpaticissime perle che vanno decisamente scoperte, i Persian Leaps ce lo dimostrano ancora una volta. In questo EP ci sembra anche prevalere uno spirito ancora più pop, in cui i volumi delle chitarre si fanno più tranquilli e al solito le melodie emergono belle limpide.

The Persian Leaps: Facebook