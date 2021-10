IL NUOVO DECRETO ALLENTA LE RESTRIZIONI: 100% DI CAPIENZA PER MUSICA DAL VIVO, CINEMA E TEATRI, 50% PER LE DISCOTECHE AL CHIUSO

Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha accolto solo in parte il parere del Comitato Tecnico Scientifico approvando, come trapela da fonti governative all’unanimità, il decreto che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche.

Questo è quanto riporta il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative: “In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.

Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.”

Per tanto adesso la capienza per i luoghi di cultura, come cinema e teatri, sarà estesa al 100% mentre per le discoteche non si andrà comunque oltre al 50% al chiuso, 75% all’aperto.

Per gli eventi sportivi invece le disposizioni sono le seguenti: 60% al chiuso, 75% all’aperto

Le disposizioni sopra elencate, che si inseriscono nel piano di graduale riaperture, saranno in vigore da lunedì 11 ottobre e resteranno valide solo per le attività in zona bianca.

Resta il fatto che sembrano quindi finiti i tempi dei live seduti, ma dovrebbero comunque rimanere presenti le mascherine. Vedremo poi se questo 100% di club e palasport sarà effettivo o subitrà comuqnue delle limitazioni.

Credit Foto: Pixoos, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons