Terza uscita a nome Seatkickr per la canadese Sofie Milito, che si muove in bilico tra atmosfere tanto cupe e malate quanto una dolcezza morbosa e lasciva. Equilibrio che potrebbe non essere così facile da ottenere e invece il brano si sviluppa alla perfezione.

“Ditch” è la prima canzone del prossimo EP della band e ci da un biglietto da visita decisamente oscuro e psichedelico di quello che è il loro mondo sonoro.

Listen & Follow

Seatkickr: Bandcamp