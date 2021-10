DEAP VALLY: NUOVO ALBUM E PRIMO ASSAGGIO

Le Deap Vally hanno annunciato i dettagli del loro terzo album “Marriage”, buttando nella mischia “Magic Medicine”, primo singolo. Per Lindsey Troy e Julie Edwards è il primo disco da “Femejism” del 2016. Finora nel 2021, hanno pubblicato i nuovi EP “Digital Dream” e “American Cockroach”, mentre nel 2020 hanno pubblicato un album collaborativo con The Flaming Lips chiamato “Deap Lips“.

“Marriage” uscirà il 19 novembre via Cooking Vinyl. Parlando del nuovo disco, il duo ha detto: “Essere in una band è come essere in un matrimonio: a volte è magico, a volte è insopportabilmente impegnativo. Per rinvigorire questo matrimonio, abbiamo fatto del terzo album un esperimento con nuovi collaboratori e una strumentazione che spinge i limiti di ciò che ci ha definito in precedenza. Ci stiamo liberando dai rigidi vincoli creativi entro i quali esistevamo in precedenza (due membri, due strumenti, due voci). Scrivere con i musicisti che abbiamo coinvolto in questo disco – come jennylee, KT Tunstall, Peaches e Jennie Vee – è stata un’esperienza indimenticabile, e siamo così felici di avere il risultato della nostra rinascita creativa nell’album“.

Tracklist:

1. Perfuction

2. Billions

3. Magic Medicine

4. I Like Crime (ft Jennie Vee)

5. Phoenix

6. Give Me A Sign

7. Better Run

8. I’m The Master

9. High Horse (ft KT Tunstall, Peaches)

10. Where Do We Go

11. Tsunami

12. Look Away (ft jennylee)

