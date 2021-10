GUARDA AARON DESSNER ESEGUIRE “THE GHOST OF CINCINATTI” DEI BIG RED MACHINE

Ieri sera, Aaron Dessner è salito sul palco del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, presentandosi da solo per una performance di “The Ghost of Cincinatti” dei Big Red Machine.

Ricordiamo che Aaron Dessner e Justin Vernon hanno pubblicato “How Long Do You Think It’s Gonna Last?“, il loro secondo album insieme come Big Red Machine, alla fine di agosto: sulle nostre pagine si è meritato un 8,5. Il prossimo progetto di Dessner è la colonna sonora del prossimo adattamento di “Cyrano” di Joe Wright, in questo caso la collaborazione sarà con suo fratello Bryce.