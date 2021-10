THE DISTRICTS: A FEBBRAIO ESCE IL QUINTO LP

A distanza di quasi due anni da “You Know I’m Not Going Anywhere“, The Districts torneranno il prossimo 4 febbraio con il loro quinto LP, “Great American Painting” (pre-order).

Il disco ha preso vita quando il frontman e chitarrista Rob Grote ha passato due mesi vivendo in un cottage a Washington durante la pandemia: “Mentre eravamo lì ho passato un po’ di tempo guidando vicino a tutti questi fiumi pazzeschi e alla Gifford Pinchot National Fores, ed ero ipnotizzato da come quei paesaggi incontaminati catturino davvero un’idea senza tempo di ciò che è l’America”, spiega. “Ero appena tornato dalla partecipazione alle proteste di Philadelphia e dai gas lacrimogeni e mi sentivo così strano a passare tra questi due estremi. In un certo senso questo album sta chiedendo, “Qual è il grande quadro americano? È la brutalità della polizia o è questo bellissimo paesaggio? E la verità è che è tutto questo.”

Il primo singolo si chiama “I Want To Feel It All” ed è accompagnato da un video diretto dai Districts insieme a Phil Apollonio.

Dice Grote del brano: “”I Want To Feel It All” riguarda il sentire tutto il possibile tutto in una volta e i fuochi d’artificio emotivi e l’amare l’universo e tutti quelli che lo compongono. Ma risparmia anche spazio per essere sulla morte e l’oscurità sottostante a tutta l’esistenza e il perdono e il dolore e l’accettazione. Il video si svolge nelle crepuscolari colline della Pennsylvania, dove ci esibiamo con fuochi d’artificio nel sempre fugace presente che questa canzone cerca di afferrare. Il sottofondo surreale del video rappresenta il mondo onirico distaccato in cui vive questa canzone, mentre il paesaggio americano incontaminato è un simbolo dell’idealismo e del mistero naturale che ispira il nostro lavoro.”

“Great American Painting” Tracklist:

1. Revival Psalm

2. No Blood

3. Do It Over

4. White Devil

5. Long End

6. Outlaw Love

7. Hover

8. I Want To Feel It All

9. On Our Parting My Beloved