THE DODOS CONDIVIDONO DUE NUOVI PEZZI

L’ottavo album dei Dodos, “Grizzly Peak”, uscirà il prossimo 12 novembre via Polyvinyl a distanza di tre anni dal precedente, “Certainty Waves”.

L’album è stato scritto quando il chitarrista e cantante Meric Long ha iniziato a sperimentare le prime fasi dell’artrite alle dita, che ha minacciato la sua capacità di suonare la chitarra: allo stesso tempo il musicista statunitense vede il disco come un ringraziamento ai fan di lunga data che lo hanno tenuto in vita quando la cosa che ama fare di più è stata messa in pericolo.

Dopo “Annie”, condiviso il mese scorso, ora la band californiana rilascia altri due nuovi pezzi, “With A Guitar” e “Pale Horizon”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice il frontman dei due nuovi brani: “In termini di produzione, entrambe le canzoni “Pale Horizon” e “With A Guitar” trattano molto lo spazio. Abbiamo registrato le varie sezioni di ogni canzone in stanze diverse, grandi e piccole, in modo che ci fosse questa sensazione di muoversi fisicamente da uno spazio all’altro mentre la canzone va avanti.”

Photo Credit: Sheila Gim