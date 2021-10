BONOBO ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “FRAGMENTS”. IL PRIMO SINGOLO E’ “ROSEWOOD”

Nuovo album in studio per Simon Green, il settimo, artista che si nasconde dietro il moniker di Bonobo.

“Fragments” esce il 14 gennaio 2022 su Ninja Tune. Il primo singolo in ascolto è “Rosewoood”:

In “Fragments”, che seguirà di 5 anni il precedente “Migration”, troviamo come ospiti Jamila Woods, Kadhja Bonet e Joji.

“Fragments” tracklist:

01 Polyghost [ft. Miguel Atwood-Ferguson]

02 Shadows [ft. Jordan Rakei]

03 Rosewood

04 Otomo [ft. O’Flynn]

05 Tides [ft. Jamila Woods]

06 Elysian

07 Closer

08 Age of Phase

09 From You [ft. Joji]

10 Counterpart

11. Sapien

12 Day by Day [ft. Kadhja Bonet]