CURTIS HARDING CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “WITH YOU”

Manca ormai meno di un mese all’uscita del terzo LP di Curtis Harding, “If Words Were Flowers”, che arriverà il prossimo 5 novembre via Anti- a distanza di quattro anni dal precedente, “Face Your Fear”.

Scritto e registrato nel corso dei due tumultuosi anni appena passati, “If Words Were Flowers” è un bouquet vivace e inebriante, vario ed affascinante. Attingendo a soul vintage, R&B, hip-hop, garage rock e psichedelia, le canzoni sono sincere e grintose, alimentate da ritmi serrati, sezioni di fiato intense e dalla produzione avventurosa di Harding e Sam Cohen (Kevin Morby, Benjamin Booker).

Il suo nuovo singolo si chiama “With You” e lo potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che il musicista di stanza ad Atlanta sarà in Europa il prossimo anno e passerà anche in Italia per un’unica data prevista per domenica 20 marzo al Biko di Milano.

Photo Credit: Matt Correia