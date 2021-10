EP: PASTEL Deeper Than Holy

Ormai nostri osservati speciali da tempo, è arrivato il momento del primo EP per gli inglesi Pastel, giovanissimi ragazzi che pescano a piene mani dalla faretra dei primi The Verve, dallo shoegaze, dal rock psichedelico, dal britpop, dalla madchester, il tutto con una personalità davvero invidiabile.

Delle 4 tracce che compongono l’EP, ne avevamo parlato in maniera lusinghiera di ben tre: la novità che completa il lotto è “Where We Go” che paga tributo ai The La’s, ed è una boccata di ossigeno, un piccolo gioiello che tintinna di luce propria.

Da osservati speciali, i Pastel sono ormai nostri beniamini.

