GUARDA MATT MALTESE ESEGUIRE LIVE “WE NEED TO TALK”

Mentre è appena uscito il suo terzo album “Good Morning It’s Now Tomorrow”, Matt Maltese si cimenta in una performance del brano “We Need To Talk”.

L’artista ha parlato così del suo nuovo album: “Molto di questo disco è evasione. Ho dovuto trovare più significato nelle piccole parti della vita. Voglio che questo disco celebri il teatro in tutte le piccole cose. È così smielato dirlo, ma penso che la vita sia migliore quando si cerca di rendere l’ordinario straordinario”.