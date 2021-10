I SILVERBACKS ANNUNCIANO IL SECONDO LP “ARCHIVE MATERIALS”

Il loro debutto sulla lunga distanza, “FAD“, era uscito solamente a luglio dello scorso anno, ma i Silverbacks sono già pronti per tornare con un nuovo LP, “Archive Materials” (pre-order), in uscita il prossimo 21 gennaio via Full Time Hobby, con cui hanno da poco firmato un contratto.

Registrato ai Sonic Studios di Dublino nel novembre dello scorso anno, il disco è stato prodotto da Daniel Fox.

“Dove “Fad” ha trovato i Silverbacks concentrati sul recupero dell’esperienza dal vivo piuttosto che sulla sperimentazione in studio, “Archive Material” attraversa abilmente la linea tra i due”, ci fa sapere la press-release.

Dopo aver condiviso “Wear My Medal” il mese scorso, ora la band post-punk irlandese rilascia un altro nuovo singolo, la title-track “Archive Metal” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto dal frontman Daniel O’Kelly.

“Quando ho scritto il testo, ho immaginato un gruppo di funzionari governativi nel profondo sottosuolo del loro palazzo che scavavano negli archivi”, spiega il cantante e chitarrista del gruppo di Dublino. “Mentre la notte continua, si eccitano insolitamente per l’accesso a informazioni top secret che la gente comune non vede mai.”

“Archive Material” Tracklist:

1. Archive Material

2. A Job Worth Something

3. Wear My Medals

4. They Were Never Our People

5. Rolodex City

6. Different Kind Of Holiday

7. Carshade

8. Central Tones

9. Recycle Culture

10. Econymo

11. Nothing To Write Home About

12. I’m Wild