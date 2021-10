Glastonbury è una piccola città del sud dell’Inghilterra, nelle campagne del Somerset. Celebre per alcune mitologie legate alla tradizione celtica, per l’Abbazia, per la torre di San Michele che domina la collina.

Ma in queste pagine, e non solo, se dici Glastonbury la prima cosa che ti viene in mente è il festival che si svolge nel limitrofo villaggio di Pilton, che dal 1970 è cresciuto esponenzialmente fino a diventare uno degli eventi musicali (ed artistici in genere) più amati e ricercati del mondo.

Ripercorriamone la storia con una TOP 10 relativa alle più iconiche esibizioni tenutesi in questa spettacolare rassegna.

10. David Bowie

1971

E’ il 1971 quando il Duca Bianco si presenta per la prima volta a questo iconico evento, quando ancora iconico non era affatto: scarseggiano di fatto le registrazioni, specie video, si nota una prima embrionale piramide (che diventerà poi il mitico Pyramid Stage, palco simbolo di Glasto). “Changes” in versione minimal col solo accompagnamento dell’organo, è una piccola perla.

9. New Order

1981

Negli anni ’80 il festival prende ancora più forma e sostanza. Nel 1981 tocca ai primissimi New Order.

8. Echo and The Bunnymen

1985

Grande performance quella degli Echo and The Bunnymen nel 1985: tra le altre, finiscono in scaletta ottime cover di Modern Lovers, Bob Dylan, The Doors, Rolling Stones e Television.

7. Pixies

1989

Negli anni seguenti si succedono nomi importantissimi come The Pogues, The Cure e The Waterboys: scarseggiano le immagini, ma si possono ritrovare le tracce audio con una certa facilità. Per chiudere gli anni ’80 scegliamo però i Pixies: la doppietta, dal minuto 13:21, “Debaser” e “Gigantic” è da leccarsi i baffi. Chiudono l’act “Wave of Mutilation” e il cavallo di battaglia “Where’s My Mind?”.

6. Blur

1992

Negli anni ’90 Glastonbury da festival di costume diventa vero e proprio evento mondiale, i gruppi farebbero carte false per partecipare: nel 1992 tocca a dei giovanissimi Blur prendersi la scena.

5. Velvet Underground

1993

Anno ricco il 1993, tra Suede, The Lemonheads, Teenage Fanclub e Stereo Mc’s: decidiamo però di pagare il giusto tributo a Lou Reed e sodali.

4. Oasis

1995

Inutile nascondere il nostro debole per la metà degli anni ’90: a Glastonbury nel 1995 tra Pulp, PJ Harvey, The Offspring e The Prodigy, arriva la band più in voga del momento, gli Oasis.

3. Radiohead

2003

Servirebbero pagine su pagine solo per portare in rassegna tutte le performance di livello assoluto che si succedono nella seconda metà degli anni ’90 fino ai primi 2000 (memorabili i R.E.M., i Manic Street Preachers, i Pet Shop Boys, ancora Bowie). Facciamo quindi un salto fino al 2003: grande spettacolo a firma Radiohead.

2. Arctic Monkeys

2007

Sono dei giovanissimi Arctic Monkeys a prendersi la scena nel 2007: spettacolare!

1. The Cure

2019

In oltre 10 anni i nomi massimi del pop-rock mondiale, dell’indie e dell’elettronica, dell’hip-hop e limitrofi, è passato per Glastonbury. Tantissime le esibizioni di livello, impossibile elencarle tutte, figuriamoci metterle in scala di valore. Se nel 2015 meritano un plauso sia i The Who (o quel che ne resta) che l’ultima esibizione di Lemmy con i suoi Motörhead, scegliamo però il 2019: i The Cure con quasi due ore di concerto mandano in estasi il pubblico.

Credit Foto: Fussyonion, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons