JULIAN CASABLANCAS AMMETTE IL SUO AMORE PER GLI ARCTIC MONKEYS RICREANDO LA COVER DELL’ESORDIO DELLA BAND DI SHEFFIELD

Ricordate Alex Turner che, in un brano (“Star Treatment”, tratto da “Tranquility Base Hotel & Casino“), ammetteva: “I just wanted to be one of The Strokes, now look at the mess you made me make“? Beh, diciamo che Julian Casablancas è pronto a ricambiare il favore e la stima, visto che su Twitter ha ricreato una cover storica (quella di “Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not” datata 2006) degli AM, sostituendosi a Chris McClure, che capeggiava nell’originale, ammettendo: “Ho sempre voluto essere negli Arctic Monkeys”

Ovviamente, nell’immagine pubblicata da Julian Casablancas viene cambiata la dicitura Arctic Monkeys con The Strokes.

Credit Foto: Luca De Cossio, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons