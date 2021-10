BRYAN ADAMS, ANNUNCIATO IL NUOVO ALBUM “SO HAPPY IT HURTS” IN USCITA A MARZO E TRE DATE LIVE IN ITALIA

Il cantante canadese Bryan Adams, ha annunciato l’arrivo del suo quindicesimo album, “So happy it hurts”, previsto per il prossimo 11 marzo 2022 (preordina qui) accompagnato dal video della title track diretto dallo stesso Adams.

A proposito del nuovo album, Adams ha detto: “La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei può essere negata. All’improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire. So Happy It Hurts parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere. L’album affronta molte parti effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la connessione umana”.



Il nuovo disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, oltre che in formato fisico, in versione CD standard, CD deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e vinile, vinile a colori e un cofanetto in edizione limitata che include CD deluxe, vinile, libro rilegato e foto autografata.

Bryan Adams ha anche annunciato tre live in Italia previsti per febbraio con l’apertura delle prevendite a partire dal 16 ottobre ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com.

Venerdì 11 febbraio – Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 12 febbraio – Firenze – Mandelaforum

Lunedì 14 febbraio – Conegliano (Treviso) – Zoppas Arena