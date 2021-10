CATE LE BON ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “POMPEII”. ASCOLTA IL SINGOLO “RUNNING AWAY”.

“Pompeii” è il titolo del nuovo disco della cantautrice gallese Cate Le Bon ed arriva a tre anni di distanza da “Reward”, uscito nel 2019 per Mexican Summer e nominato al prestigioso Mercury Award come miglior album dell’anno.

I nuovi brani nascono dalla passione di Cate per l’arte classica e i temi religiosi, o meglio divini. Una pandemia globale e gli eco-traumi che subiamo quotidianamente hanno portato Cate a chiedersi quale sarebbe il tuo ultimo gesto, cosa faresti prima della fine?

Scritto principalmente al basso e composto da sola durante un momento di isolamento forzato, Le Bon ha suonato tutti gli strumenti (tranne batteria e sassofono) e registrato il disco da se a Cardiff, con il solo aiuto del collaboratore di lunga durata Samur Khouja.

La batteria e il sax dal tocco jazz presenti nel nuovo album di Cate Le Bon sono stati suonati da Stella Mozgawa e Euan Hinshelwood.

Guarda il video di “Running Away”:

“Pompeii” tracklist:

1. Dirt on the Bed

2. Moderation

3. French Boys

4. Pompeii

5. Harbour

6. Running Away

7. Cry Me Old Trouble

8. Remembering Me

9. Wheel

Credit Foto: H. Hawkline