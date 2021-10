GUARDA BILLY CORGAN SUONARE INEDITI DEL PERIODO PRE-SMASHING PUMPKINS NEL SUO TEA SHOP

Negli ultimi weekend Billy Corgan si è esibito in acustico al Madame Zuzu, il suo tea shop aperto ad Highland Park periferia di Chicago.

I concerti, presentati come una serata unica e intima di storie e canzoni nella quale William Patrick Corgan esplora i suoi primi anni come musicista e cantautore con musica scritta tra il 1985-1990 quando era un artista alle prime armi sulla strada della realizzazione del suo primo album, ha incluso anche diversi brani dei Marked band goth rock nel quale l’artista militava prima di imbarcarsi nell’incredibile avventura degli Smashing Pumpkins.

Sotto trovate la setlist dell’ultima serata:

“Now That I Feel This Way”

“Pictures Of Phillip”

“First Curse”

“Mao Say Tongue #1”

“Ring Of The Shadow”

“The Dream”

“Mao Say Tongue #2”

“Pain”

“The Vigil”

“There It Goes”

“Jennifer Ever”

“With You”

“La Dolly Vita”

Guarda i video della serata raccolti dall’utente youtube polkadotpam: