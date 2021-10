I BLACK COUNTRY, NEW ROAD ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO “ANTS FROM UP THERE”. PRIMO SINGOLO IN ASCOLTO.

I fenomenali Black Country, New Road annunciano in queste ore la pubblicazione del loro secondo disco.

“Ants From Up There”, successore dell’esaltante “For The First Time” (2021), uscirà il 4 febbraio 2022 su Ninja Tune.

Il primo singolo in ascolto è “Chaos Space Marine”:

Il frontman del collettivo Isaac Woods racconta così il nuovo pezzo:

…la migliore canzone che abbiamo mai scritto. Abbiamo inserito ogni idea che qualcuno aveva, quindi la realizzazione è stata un approccio davvero veloce e stravagante, come lanciare tutta la merda contro il muro e lasciare che tutto si attaccasse.

Registrato ai Chale Abbey Studios, Isola di Wight, durante la scorsa estate il nuovo album si avvale ancora una volta della collaborazione del live engineer Sergio Maschetzko:

Siamo stati così entusiasti per tutto il tempo aggiunge Taylor Hyde

È stato un vero piacere realizzarlo. Ho quasi accettato che questa potrebbe essere la cosa migliore di cui abbia mai fatto parte per il resto della mia vita. E va bene così.

“Black Country, New Road Live at the Queen Elizabeth Hall” sarà inoltre parte della versione deluxe di LP e CD del disco.

“Ants From Up There” tracklist

Intro

Chaos Space Marine

Concorde

Bread Song

Good Will Hunting

Haldern

Mark’s Theme

The Place Where He Inserted the Blade

Snow Globes

Basketball Shoes

Credit Foto: Rosie Foster