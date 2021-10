SONDRE LERCHE: NUOVO SINGOLO CHE ANTICIPA IL PROSSIMO DISCO E DATA UNICA ITALIANA A MILANO

Sondre Lerche torna in Italia per un appuntamento unico martedì 19 aprile al Biko Club di Milano.

I biglietti saranno acquistabili a partire dal 15 ottobre su Ticketone, ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI.

L’annuncio della data italiana coincide inoltre con la pubblicazione del nuovo singolo di Lerche, “The Dead of the Night”, che anticipa il prossimo album (ancora senza titolo e release-date), in uscita nel 2022:

Il 2020 è stato un anno impegnativo per Lerche. Tornato nella sua Norvegia, durante la pandemia ha pubblicato il nono album in studio, “Patience” (l’album ha ottenuto 3 nomination ai Norwegian Grammy) e scritto il suo primo libro per bambini lanciando inoltre una linea di vini nadropboxturali, PATOS.