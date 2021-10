ADELE SVELA I PRIMI DETTAGLI DEL SUO PROSSIMO DISCO

Il primo album di Adele in 6 anni ha ora ufficialmente un titolo e una release date.

“30”, che era stato spoilerato nei giorni scorsi con alcuni cartelloni nelle principali città del mondo, uscirà il prossimo 19 novembre su Columbia Records.

L’annuncio arriva direttamente dai profili social dell’artista:

Ho imparato molte verità scottanti su di me lungo la strada. Ho perso molti strati, ma mi sono anche avvolta di nuovi. Ho scoperto mentalità veramente utili e salutari con cui guidare, e mi sento come se avessi finalmente ritrovato il mio sentimento. Oserei dire che non mi sono mai sentita così tranquilla in vita mia. E così, sono pronto per pubblicare finalmente questo album.

“30” sarà il quarto album in studio di Adele e segue “25” uscito nel 2015.

