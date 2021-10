C’è LA VOCE DI HOPE SANDOVAL NEL PRIMO BRANO ESTRATTO DELLA COMPILATION TRIBUTO A TRES WARREN DEGLI PSYCHIC ILLS

Tres Warren, voce e chitarra degli Psychic Ills è scomparso all’età di 41 anni l’anno scorso. La bassista Elizabeth Hart ha contattato gli altri musicisti che hanno suonato nell’ultimo album della band, “Inner Journey Out” del 2016. Adam Amram, Jon Catfish DeLorme e Brent Cordero si sono uniti a lei per un disco tributo, “Songs for Tres”, che uscirà in digitale il 5 novembre via Sacred Bones, con vinile atteso nel 2022. “Questo album è stato fatto per amore e per onorare il nostro caro amico e compagno di band”, dicono, e i proventi delle vendite saranno donati a RAICES.

Hart ha co-prodotto “Songs for Tres” con il tecnico del suono degli Psychic Ills Iván Diaz Mathé e conterrà cinque canzoni originali e quattro cover, “Rainbows” di Dennis Wilson, “Station Man” dei Fleetwood Mac, “Clay Pigeons” di Blaze Foley e “Right Track Now” di Powell St.

Il primo singolo è la bellissima e straziante “I’ll Walk With You”, che Hart ha scritto il giorno in cui Warren è morto. C’è anche la voce di Hope Sandoval dei Mazzy Star, che già in precedenza aveva cantato su “I Don’t Mind” proprio da “Inner Journey Out”.

Tracklist:

1. Elizabeth Hart, Jon Catfish DeLorme, Adam Amram, Brent Cordero – Rainbows

2. Elizabeth Hart feat. Hope Sandoval – I’ll Walk with You

3. Jon Catfish DeLorme – Wonderful Feeling

4. Elizabeth Hart, Jon Catfish DeLorme, Adam Amram, Brent Cordero – Clay Pigeons

5. Elizabeth Hart – Home

6. Elizabeth Hart, Jon Catfish DeLorme, Adam Amram, Brent Cordero – Station Man

7. Elizabeth Hart, Jon Catfish DeLorme, Adam Amram, Brent Cordero – Right Track Now

8. Brent Cordero – Whole Lotta Peace of Mind

9. Elizabeth Hart – Walk Around

10. Adam Amram – Into the Sea

Credit Foto: Aaronsainz, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons