JOHNNY MARR SVELA I DETTAGLI DEL SUO NUOVO DOPPIO ALBUM

Johnny Marr annuncia in queste ore il suo nuovo doppio album “Fever Dreams Pts 1-4” (pre-order attivo).

Il disco, atteso il 25 febbraio 2022, sarà anticipato tra pochi giorni dall’ep “Fever Dreams Pt 1”.

Marr commenta così il nuovo lavoro:

C’è una serie di influenze e un suono molto ampio che ho sviluppato,dal momento che sono uscito dagli Smiths fino ad oggi, e lo sento in questo disco. Ci sono così tanti filoni di musica in questo lavoro. Non lo abbiamo fatto consapevolmente, ma penso di avere un vocabolario sonoro. E mi sento molto soddisfatto di essere stato in grado di sfruttarlo.

“Fever Dreams Pts 1-4” sarà il quarto disco solista dell’ex chitarrista degli Smiths, segue “The Messenger” (2013), “Playland” (2014) e “Call the Comet” (2018).

“Fever Dreams Pts 1-4” tracklist

1. Spirit Power & Soul

2. Receiver

3. All These Days

4. Ariel

5. Lightning People

6. Hideaway Girl

7. Sensory Street

8. Tenement Time

9. The Speed of Love

10. Night and Day

11. Counter-Clock World

12. Rubicon

13. God’s Gift

14. Ghoster

15. The Whirl

16. Human