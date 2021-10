LA FENDER CELEBRA I 30 ANNI DI “NEVERMIND” COMMERCIALIZZANDO LA CHITARRA JAG-STANG DISEGNATA DA KURT COBAIN

La Fender, per celebrare il recente trentennale di “Nevermind”, commercializzerà una versione speciale di chitarra Jag-Stang, modello disegnato dallo stesso Kurt Cobain combinando elementi delle due ‘sei corde’ elettriche più apprezzate dall’artista: Fender Jaguar e Mustang.

Cobain che suonerà la Jag-Stang in diverse occasioni nel tour di promozione del disco “In Utero” dichiarò in un’intervista del 1994 rilasciata al Fender Frontline:

Da quando ho iniziato a suonare, mi sono sempre piaciute certe cose di certe chitarre, ma non sono mai riuscito a trovare il mix perfetto di tutto ciò che stavo cercando… La Jag-Stang è la cosa più vicina che conosco.

La “Kurt Cobain Jag-Stang” sarà disponibile sia per destri che mancini in colori Rosso Fiesta e Sonic Blue e costerà 1,249 sterline.

Quando abbiamo dato un’occhiata agli schizzi che Kurt Cobain aveva disegnato per la sua chitarra dei sogni, siamo rimasti colpiti da quanto fosse intricato il suo design ha dichiarato in una nota Justin Norvell, EVP di Fender Products.

Abbiamo onorato il modello originale: tutte le specifiche della nuova Jag Stang sono come erano. Non è stato fatto nulla di nuovo, volevamo davvero mantenerlo allineato con la visione di Kurt.

e ancora:

Attraverso il nostro rapporto di lunga data con la Kurt Cobain Estate, abbiamo sempre saputo di voler dare vita alla sua visione. È stato un immenso onore contribuire a realizzare la sua idea e far rivivere questo modello

Commemorating the 30th anniversary of @Nirvana’s #Nevermind, the Kurt Cobain Jag-Stang recreates the legendary hybrid model Kurt designed with the Custom Shop in 1993. Learn more here: https://t.co/7gDxwYnHv9 pic.twitter.com/pdRzwJJzP1

— Fender (@Fender) October 12, 2021