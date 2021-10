NUOVO ALBUM PER NEIL YOUNG AND CRAZY HORSE A DICEMBRE

Neil Young And Crazy Horse sono pronti a ritornare con un nuovo LP.

Il musicista canadese, accompagnato da Ralph Molina (batteria), Billy Talbot (basso) e Nils Lofgren (chitarra), pubblicherà il suo quarantunesimo album di studio, “Barn”, il prossimo 10 dicembre via Reprise Records a distanza di poco più di due anni dal precedente, “Colorado“.

Il primo estratto è la opening-track “Song Of The Seasons”, che potete ascoltare direttamente sul suo sito ‘Neilyouarchives.com‘.

La canzone, dice il musicista nativo di Toronto, “è la più vecchia del disco ed è stata scritta lo scorso anno circa in questo periodo.”

“Barn” Tracklist:

1. Song Of The Seasons

2. Heading West

3. Change Ain’t Never Gonna

4. Canerican

5. Shape of You

6. They Might Be Lost

7. Human Race

8. Tumblin’ Thru The Years

9. Welcome Back

10. Don’t Forget Love