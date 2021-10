DAMON ALBARN: IL NUOVO ESTRATTO DAL SUO SECONDO DISCO SOLISTA E’ “THE TOWER OF MONTEVIDEO”

“The Tower Of Montevideo” è il nuovo brano di Damon Albarn.

Ispirato a Palacio Salvo, l’iconico edificio uruguaiano degli anni ’20, esplora la malinconica meraviglia che ha accompagnato Damon nell’esplorazione di questa parte del Sud America, dove Rio De La Plata incontra il Sud Atlantico, un posto che lui stesso ha descritto come familiare eppure totalmente mistico.

Ascolta “The Tower Of Montevideo”:

Ancora una volta, alla pubblicazione del brano segue un nuovo cinematografico video, parte della serie “Sublime Boulevards – Performance Films”. Guardalo qui:

“The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows” era stato inizialmente pensato come un lavoro orchestrale ispirato ai paesaggi islandesi. Lo scorso anno durante il lockdown Albarn si è riavvicinato alla musica, dando vita a 11 tracce che esplorano tematiche come la fragilità, la perdita, la nascita e la rinascita. Il risultato è una raccolta di brani in cui Albarn si presenta come uno storyteller. L’album prende il titolo da “Love and Memory”, una poesia di John Clare.

L’album sarà disponibile in digitale, su vinile in edizione limitata, CD, CD in edizione limitata che include “Huldufólk”, un brano di 20 minuti scritto da Damon Albarn e Einar Örn Benediktsson (The Sugarcubes), e cassetta.

Ci sarà anche una versione deluxe dell’album che include un libro con copertina rigida con foto inedite, le scansioni dei testi originali scritti da Damon e dell’artwork, insieme a un vinile, un file digitale in alta qualità e un 7” con un brano esclusivo tratto dalle sessioni di registrazione.

Credit Foto: Linda Brownlee