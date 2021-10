GUARDA I KASABIAN LIVE PER LA PRIMA VOLTA DALL’ABBANDONO DEL CANTANTE TOM MEIGHAN

Ieri sera (13 ottobre) i Kasabian si sono esibiti, all’O2 Academy di Glasgow, nel primo concerto senza lo storico frontman e fondatore della band Tom Meighan.

Meighan aveva abbandonato il gruppo in seguito alle accuse di violenze ricevute dalla compagna Vikki Ager:

Lascia per concentrare tutte le sue energie sul rimettere in sesto la sua vita. aveva dichiarato il gruppo.

I Kasabian, che già lo scorso maggio avevano confermato il loro ritorno, presentano ora il chitarrista e compositore Serge Pizzorno nelle vesti di frontman.

Guarda i video di questa prima storica data per la band di Leicester:

Rob Harvey doing bits for kasabian https://t.co/23Mz70auL4 — Tom Butler (@TomButler_) October 14, 2021

Questa invece la setlist:

‘Club Foot’

‘Ill Ray (The King)’

‘Underdog’

‘You’re in Love With a Psycho’

‘Bumblebeee’

‘Stevie’

‘Fast Fuse’

‘I.D.’

‘Ladies and Gentlemen (Roll the Dice)’

‘Pinch Roller’

‘Treat’

‘Empire’

‘Switchblade Smiles’

‘Vlad the Impaler’

Encore:

‘Bless This Acid House’

‘Happiness’

‘L.S.F. (Lost Souls Forever)’

‘Fire’