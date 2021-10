GUARDA IL VIDEO DI “BEN FRANKLIN”, IL NUOVO SINGOLO DI SNAIL MAIL

Il prossimo 5 novembre, via Matador Records, Snail Mail pubblicherà il suo secondo LP, “Valentine”, che arriva a quasi tre anni e mezzo di distanza dal suo debutto full-length, “Lush”.

Scritto tra il 2019 e il 2020 l’album, prodotto dalla musicista del Maryland insieme a Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee), è pieno di romanticismo, crepacuore, sangue, sudore e lacrime.

“Ho voluto prendermi tutto il tempo possibile con questo disco per essere sicura di essere soddisfatta di ogni dettaglio prima di rilasciarlo per voi tutti”, dice Lindsey Jordan, titolare del progetto. “Riferirsi a questo processo come il più profondo livello di catarsi e di terapia che abbia mai sperimentato sarebbe un enorme eufemismo. Valentine è mio figlio!”

Dopo la title-track “Valentine”, ora la statunitense condivide un nuovo singolo, “Ben Franklin”, che è accompagnato da un video diretto da Josh Coll.

Dice Snail Mail del suo nuovo brano: “Con “Ben Franklin” volevo uscire dalla mia comfort zone dal punto di vista sonoro e lirico. Mi sembrava giusto che l’accompagnamento visivo includesse ballare davanti a una telecamera e tenere un serpente di 3 metri vicino alla mia faccia.”

Vi ricordiamo inoltre che a fine febbraio la Jordan sarà in Italia per due date a supporto di questa nuova fatica: gli appuntamenti con lei sono previsti per domenica 27 al Locomotiv Club di Bologna e per lunedì 28 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).