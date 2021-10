GLI SHED SEVEN SI APPRESTANO A RISTAMPARE IL CLASSICO “A MAXIMUM HIGH” PER CELEBRARNE I 25 ANNI

Pubblicato originariamente il 1° aprile 1996, “A Maximum High“, secondo album degli Shed Seven, fu il coronamento del loro climx ascendente nel periodo del Britpop, il disco che diede loro grandissima soddisfazione sia in termini di critica che di vendite.

La band riconosce il giusto valore a questo album, pubblicando “A Maximum High 25th Anniversary Box Set”, uscita che include farà felici tutti i fan visto che conterrà “A Maximum High 25th Anniversary” 3LP, “In Colour – Shed Seven Live At The Hanover Grand” LP, “Max-HiRange – Demonstration Tape” CD, un’esclusiva stampa firmata e A Maximum High UK tour laminate, tutto racchiuso in un pregiato box.

Il disco lo conosciamo bene, quindi soffiarmiamoci sulle altre cose presenti nel cofanetto. “In Colour” cattura il leggendario concerto degli Shed Seven al The Hanover Grand il 30 gennaio 1996, show londinese di un tour fatto per promuovere l’uscita del singolo “Getter Better”.

“Max-HiRange – Demonstration Tape” è un CD esclusivo che contiene demo, strumentali e brani acustici inediti, tutti presi dall’era di “A Maximum High” del 1995/1996.

Ovviamente questo box non sarà l’unico formato scelto dalla band per celebrare il disco, ve ne sono altri e non manca pure la maglietta d’ordinanza.

Riguardo all’imminente pubblicazione (26 novembre), il frontman degli Shed Seven Rick Witter ha detto: “È stato bello riprendere in mano l’album per questa speciale pubblicazione del 25° anniversario. Oltre a ricordare quei giorni inebrianti della metà degli anni ’90, è stato bello sentire l’album rimasterizzato. L’edizione speciale della collezione di b-side era disponibile solo su CD, all’epoca, quindi è bello poterla finalmente rendere disponibile su vinile. È il momento di immergersi in ‘A 2021 Maximum High’“.

Ricordiamo che la band ha appena “perso per strada”, proprio alla vigili del nuovo tour, Alan Leach e Joe Johnson.

Tracklist:

Side 1

1/ Getting Better

2/ Magic Streets

3/ Where Have You Been Tonight?

4/ Going For Gold

5/ On Standby

6/ Out By My Side

Side 2

1/ Lies

2/ This Day Was Ours

3/ Ladyman

4/ Falling From The Sky

5/ Bully Boy

6/ Parallel Lines

Side 3

1/ Long Time Dead (New Version)

2/ Around Your House

3/ Swing My Wave

4/ Out By My Side (Piano Version)

Side 4

1/ Immobilise

2/ Killing Time

3/ This Is My House

4/ Sensitive

Side 5

1/ Barracuda

2/ Mobile 10

3/ Stepping On Hearts

4/ Never Again

Side 6

1/ Song Seven

2/ Making Waves

3/ Sleep Easy

4/ Only Dreaming

‘In Colour’ – Shed Seven Live at The Hanover Grand LP

Side 1

1/ Dirty Soul

2/ Around Your House

3/ Long Time Dead

4/ Bully Boy

5/ Where Have You Been Tonight?

Side 2

1/ Dolphin

2/ Song Seven

3/ Going For Gold

4/ Speakeasy

5/ Getting Better

Max-HiRange – Demonstration Tape CD

1/ Getting Better (Demo)

2/ Magic Streets (Demo)

3/ Where Have You Been Tonight (Demo)

4/ Going For Gold (Acoustic)

5/ On Standby (Demo)

6/ Out By My Side (Demo)

7/ Lies (Demo)

8/ This Day Was Ours (Killing Me Softly)

9/ Layman (Acoustic)

10/ Falling From The Sky (Acoustic)

11/ Bully Boy (Instrumental)

12/ Parallel Lines (Instrumental)

13/ Instrumental Demo ’95 ONE

14/ Instrumental Demo ’95 TWO

15/ Instrumental Demo ’95 THREE