KEVIN MORBY E HAMILTON LEITHAUSER CONDIVIDONO IL SINGOLO COLLABORATIVO “VIRGINIA BEACH”

Kevin Morby e Hamilton Leithauser hanno condiviso un nuovo singolo collaborativo, “Virginia Beach”.

Il brano, che potete ascoltare qui sotto, è la loro prima collaborazione e arriva dopo che i due artisti statunitensi a maggio avevano condiviso ognuno la cover di un brano dell’altro.

Dice Leithauser del pezzo: “Volevo fare una versione moderna di una canzone country dark che si trasformasse in un groove dance più dark. Ho anche scritto un’intera traccia vocale su di essa, ma non pensavo che la mia voce la portasse in un posto nuovo, così ho mandato la traccia a Kevin Morby. La sua voce non assomiglia per niente alla mia e le sue canzoni di solito hanno una struttura molto diversa dalla mia. Ho pensato che forse poteva portarla in una nuova direzione. Mi ha detto che voleva scrivere una canzone di viaggio, magari menzionando alcuni posti di cui la gente non canta molto e mi ha mandato alcuni testi. Mi piacque molto e scrissi i miei versi di “Virginia Beach” proprio in quel momento, e glieli rimandai.”

Morby ha aggiunto: “Forse è stato lo stare in un posto per quasi due anni o forse è stata l’energia misteriosa e cinetica della composizione, ma mi sono trovato costretto a scrivere di tutti i bizzarri ma bellissimi angoli d’America che spesso uno trascura e che un musicista in tour si trova inevitabilmente a visitare mentre è in giro. The Paris Idahos e le Texarkanansas. Era il mio tentativo di evocare “Wanted Man” di Cash e Dylan o “Detroit or Buffalo” di Barbara Keith, o una qualsiasi di quelle altre canzoni perdute del country e del rock n roll che gridano città fuori dai sentieri battuti. Città verso le quali i personaggi down-and-out corrono nel tentativo di superare se stessi. Anche se, naturalmente, come dice il proverbio, non importa dove vai, tu sei lì.”

Photo Credit: Shervin Lainez