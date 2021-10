SIMON GALLUP CONFERMA DI ESSERE TORNATO A FAR PARTE DEI CURE

Simon Gallup sembrerebbe essere rientrato nei Cure.

A confermarlo sarebbe lo stesso bassista, dopo Robert Smith il musicista con più lunga militanza nella band, via social.

Rispondendo infatti su twitter ad un fan che si chiedeva:

Simon è ancora un membro dei Cure?

Gallup ha risposto perentorio:

Si, lo sono.

In attesa di conferme ufficiali da parte della band ecco il post incriminato:

SIMON GALLUP is…

BACK IN / STILL A MEMBER OF THE CURE!

RE-TWEET AND SPREAD THE WORD!#TheCure #SimonGallup #BackInTheBand pic.twitter.com/HOQ14BeUW5

— 🅃🄷🄰🅃 🄲🄰🅁🄻 🅃🄰🄿🄸🄰 (@ThatCarlTapia) October 14, 2021