BAMBARA, NUOVO EP “LOVE ON MY MIND” IN ARRIVO A FEBBRAIO PER LA BAND POST-PUNK NEWYORKESE

I Bambara – band post-punk della scena newyorkese composta da Reid Bateh (voce e chitarra), da suo fratello Blaze Bateh (batteria e cori) e William Brookshire (basso e cori) e con già all’attivo ben quattro album – hanno annunciato l’uscita del loro nuovo Mini-LP, “Love on My Mind”, disponibile dal 25 Febbraio 2022 per Wharf Cat e Secretly Distribution (pre-order qui) e che fa seguito all’ottimo “Stray” uscito nel 2020.

In occasione dell’annuncio i Bambara, il cui nome è un riferimento ad un personaggio della serie animata Aeon Flux, hanno rilasciato il nuovo singolo “Mythic Love”, accompagnato da un videoclip ufficiale.

I Bambara, inoltre, saranno di scena in Italia per una sola data, il 3 Marzo a Milano come special guest del tour europeo degli IDLES (https://www.fabriquemilano.it/live/idles/).

“Love on My Mind” tracklist:

1. Slither In The Rain

2. Mythic Love

3. Birds

4. Point and Shoot

5. Feel Like a Funeral

6. Little Wars

Photo credit: Bambara