RITORNANO I SALLY SHAPIRO E ANNUNCIANO IL QUARTO ALBUM IN USCITA A FEBBRAIO 2022

I Sally Shapiro sono un duo synth-pop di Göteborg composto dalla stessa Shapiro e dal musicista e produttore Johan Agebjörn.

La loro carriera inizia nell’ormai lontano 2006: dopo aver pubblicato tre album – il più recente dei quali è “Somewhere Else”, realizzato nel 2013 – si sono sciolti nel 2016.

A parte un breve ritorno per una collaborazione con Ryan Paris nel 2018, gli svedesi non avevano più dato notizie di loro, ma ora annunciano importanti novità quali la firma con la Italians Do It Better e l’arrivo del loro quarto LP, “Sad Cities”, in uscita il prossimo 18 febbraio.

Lavorando in profonda solitudine nell’ultimo mezzo decennio, i Sally Shapiro hanno registrato “Sad Cities”, che viene definito dalla press-release come “uno splendido bouquet di pura beatitudine elettronica” mixato da Johan Agebjörn & Johnny Jewel.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo, “Forget About You”, accompagnato da un video diretto e animato da Robotina.

“Sad Cities” Tracklist:

1. Forget About You

2. Believe In Me

3. Down This Road (Feat. Highway Superstar)

4. Sad City

5. Dulcinea

6. Falling Clouds

7. Love In Slow Motion (Feat. Electric Youth)

8. Million Ways

9. Tell Me How (Feat. Tommy ’86)

10. Christmas Escape

11. Fading Away